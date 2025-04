Salernitana, batte il cuore granata: calciatori donano uova ai bimbi in ospedale Ferrari, Raimondo e Jaroszynski in visita all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

Un uovo di Pasqua per i piccoli tifosi alle prese con le sfide più importanti della vita. Non si ferma di battere il grande cuore della Salernitana. Questa mattina, Gianmarco Ferrari, Antonio Raimondo e Pawel Jaroszynski sono stati in visita dai degenti dei reparti di pediatria, chirurgia pediatrica ed oncoematologia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Come si legge nella nota del club: "la delegazione della Salernitana ha voluto testimoniare l’affetto di proprietà, dirigenza, staff e squadra donando le uova di Pasqua ufficiali del club per strappare un momento di evasione soprattutto ai bimbi ed ai loro genitori, anche grazie alla presenza dei volontari della Onlus “Un sorriso per la vita“, che portano avanti attività di clownterapia negli ospedali di Avellino, Benevento e Salerno ma anche con anziani e diversamente abili".

I calciatori hanno indossato un nasino rosso d’ordinanza e, insieme ai volontari, si sono prestati nell’iniziativa per regalare qualche ora di felicità ai presenti, con la speranza di vederli presto di nuovo a casa. Non solo bambini. Anche dagli adulti sono arrivati sorrisi e inviti ai giocatori a fare il massimo per raggiungere la salvezza.