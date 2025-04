Salernitana, Marino insiste sulla tattica: un solo assente a Cittadella Il tecnico granata prova l'undici da schierare in Veneto: domani la conferenza stampa

Marcia d’avvicinamento lunga. La Salernitana sfrutta il posticipo a lunedì del turno di campionato di serie B per perfezionare i movimenti ed entrare ancor di più in simbiosi con le idee tattiche di Pasquale Marino. Il tecnico siciliano non avrà modificato il modulo iniziale, conferme per il 3-4-2-1, ma con il Sudtirol ha apportato qualche miglioria nello schieramento in campo (baricentro più alto) e soprattutto in fase di possesso (squadra più verticale, ricerca costante delle fasce anche con il supporto dei difensori).

Le marcia d'avvicinamento

Elementi su cui lavorare, sincronismi da perfezionare per arrivare alla sfida con il Cittadella pronti per quella che sarà un’autentica battaglia sportiva. Marino non dovrebbe rivoluzionare l’undici iniziale, con l’idea originale di confermare lo stesso undici del suo esordio sulla panchina della Salernitana. Nelle rotazioni ritornerà Njoh, dopo l’esclusione causa squalifica con la Juve Stabia. Curiosità per la lista dei convocati, con Braaf, Simy e Wlodarczyk che sperano di strappare un posto in panchina. Ancora out invece Bronn. Domani mattina penultimo allenamento che precederà la conferenza stampa di Pasquale Marino. Domenica invece la rifinitura e poi la partenza per il Veneto.