Salernitana, di nuovo in campo a Pasquetta: lo scorso anno fu ko Tredici precedenti per i granata

In campo nel Lunedì dell’Angelo. Non è inusuale per la Salernitana scendere in campo nel giorno di Pasquetta. Sono tredici i precedenti che hanno visto protagonista la Bersagliera nel giorno festivo, con un bilancio di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Il primo impegno nel giorno di Pasquetta rimanda addirittura al 1933: era il 17 aprile quando la Salernitana impattò 1-1 a Taranto. Poi il successo con il Frosinone nel 1975 (1-0), seguito da un’interruzione di ben 42 anni.

I precedenti negli ultimi anni

Il primo appuntamento negli anni 2000 rimanda alla sfida con il Latina nel 2017: l’allora Salernitana allenata da Bollini superò 2-1 i laziali con gol di Rosina e Sprocati. Amarissimo invece il precedente nel 2019: i granata sprofondarono a Brescia (0-3) sotto i colpi degli ex Donnarumma e Torregrossa. Il 5 aprile 2021 invece arrivarono tre punti d’oro nella sfida con il Frosinone (1-0), con il guizzo di Cicerelli che lanciò la Salernitana verso la serie A. Lo scorso anno invece a Bologna arrivò il ko all’esordio sulla panchina di Colantuono: fu 3-0 per i felsinei, con la Bersagliera che fece un altro passo verso la cadetteria.