Cittadella-Salernitana, i convocati di Marino: tegola Zuccon Brutte notizie per il tecnico granata

Non arrivano buone notizie nella marcia di avvicinamento a Cittadella-Salernitana. Pasquale Marino deve rinunciare a Zuccon: il mediano si ferma per un affaticamento muscolare. Al suo posto Marino lancerà Tello. Rientra nella lista dei convocati Simy in attacco, così come Njoh.

Di seguito, la lista di convocati per Cittadella-Salernitana:

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 44 Jaroszynski, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya;

ATTACCANTI: 90 Cerri, 9 S. Nwankwo, 99 Raimondo, 31 Verde.