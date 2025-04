Cittadella-Salernitana, le probabili formazioni: stop Zuccon, c'è Tello dal 1' Pesante la defezione del mediano. Marino costretto a modificare lo starting eleven

Scontro diretto vitale. Nell’uovo di Pasqua, la Salernitana vuole metterci sorrisi ma soprattutto punti. Al Tombolato di Cittadella va il più classico degli scontri diretti: i granata terzultimi a 33 punti, rinfrancati dal successo con il Sudtirol e dalla cura Marino, i veneti invece sono fermi ad appena due lunghezze in più, gravitano tra i playout e la zona salvezza diretta. Peggior rendimento interno della serie B da una parte, contro il peggior rendimento esterno stagionale in cadetteria dall’altra. Chi non vince da cinque partite e tra le mura amiche si è imposto appena due vittorie in sedici partite, contro chi di successi lontano dall’Arechi ne ha ottenuto appena uno solo e rimanda addirittura all’ottobre 2024.

Chance Tello

Per la Salernitana però, al netto delle difficoltà, questa appare un’occasione ghiotta per ritirarsi su, accendere la freccia, tentare il sorpasso e respirare. Per Marino però, che sembrava pronto a poter riconfermare in toto la formazione schierata all’esordio con il Sudtirol, ieri la tegola Zuccon: il centrocampista si è fermato per un affaticamento muscolare. La speranza è che lo stop sia breve. Intanto in Veneto non ci sarà, sostituito da Tello: il colombiano ritrova la maglia da titolare cinque mesi dopo l’ultima volta (Sassuolo-Salernitana 4-0). Nel 2025 appena 7’ disputati tra Cesena e Sudtirol.

Le scelte di Marino

Poi le conferme in tutti i reparti. Christensen difenderà i pali, il pacchetto arretrato sarà composto anche da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili, nonostante lo status di diffidato per gli ultimi due. Sulle corsie ancora Ghiglione e Corazza. In mezzo al campo, insieme a Tello, ci sarà Amatucci, con Soriano, Verde e Cerri riferimenti offensivi. In panchina si rivedono Jaroszynski così come Simy, preferito a Wlodarczyk nell’eterno ballottaggio per il ruolo di attaccante di scorta.

CITTADELLA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi; Carissoni, Vita, Tronchin, Amatucci, Masciangelo; Rabbi, Pandolfi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Tello, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri.