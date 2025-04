Salernitana, la carica degli 800 cuori granata: Pasquetta a tinte granata Anche nel Lunedì dell'Angelo la passione per la Bersagliera vince su tutto

In aereo, in treno o in auto. L’esodo del popolo della Salernitana per sorreggere la Bersagliera, sostenerla in uno dei momenti chiave della stagione, è già partito. Nel cuore della notte, gruppi di tifosi si sono radunati per raggiungere Cittadella in vista dello scontro diretto del Tombolato in programma alle ore 15:00. Ieri si è chiusa la prevendita e il settore ospiti sarà quasi sold-out: 794 i tagliandi staccati per lo spicchio del piccolo impianto veneto destinati ai tifosi della Salernitana. In tanti però saranno presenti anche in altri settori del Tombolato, alla luce dell’assenza di limitazioni in materia di ordine pubblico.

Grande partecipazione locale

Anche la risposta dei tifosi del Cittadella però non è passata inosservata. La chiamata alle armi della società, l’importanza dello scontro diretto anche per la formazione di Dal Canto ha spinto il club ad abbassare i prezzi e i tifosi a scendere in campo: 2604 i tagliandi totali venduti, a cui aggiungere i 1646 abbonati. Numeri inusuali per il Cittadella, segnale di un lunedì dell’Angelo per cuori forti.