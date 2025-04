UFFICIALE - Morte Papa Francesco, la serie B si ferma: turno rinviato Arriva la comunicazione ufficiale

Sono ore frenetiche per il mondo del calcio dopo la notizia della morte di Papa Francesco. La Serie A ha annunciato di rinviare le quattro partite in programma quest’oggi. Anche la Serie B, in campo con tutto il 34esimo turno di campionato, si accoda a questa decisione. Non si scenderà in campo nella giornata di oggi. La Salernitana farà immediatamente ritorno in città. Il rinvio obbliga anche a riflessioni sulla nuova possibile collocazione del turno visto il tour de force fino al prossimo 9 maggio.