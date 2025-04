Serie B, rinviata la 34esima giornata: valutazioni in corso per il recupero La Salernitana in giornata tornerà a Salerno, si attendono le decisioni della Lega B

Il rinvio a data da destianrsi della 34esima giornata del campionato di Serie BKT per la scomparsa di Papa Francesco ha fatto scattare subito il toto-recupero. Di sicuro le partite che si sarebbero dovute disputare nel giorno di Pasquetta non saranno recuperate domani. La Salernitana, ad esempio, ha già confermato il programma di viaggio che prevede il rientro in Campania in giornata.

Nelle prossime ore sarà convocato un consiglio di Lega straordinario per valutare le finestre disponibili e calendarizzare nuovamente la 34esima giornata del torneo cadetto. La riunione, al momento, non è stata ancora fissata ma è probabile che già nella domani possa esserci un momento di confronto tra i rappresentanti delle società.

La serie B, infatti, dovrà scendere in campo già il 25 ed il 26 aprile per il 35esimo turno ed il 1° maggio per la 36esima giornata. Turni ravvicianti che, considerando anche la post-season, imporranno un'accurata riflessione sulla data in cui recuperare questa giornata che sarebbe iniziata alle 12.30 con Sud Tirol-Bari. Non è da escludere che possa slittare tutto a cascata o che si possa calendarizzare la 34esima giornata dopo l'ultima di campionato.