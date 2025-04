Serie B, si sceglie sul recupero: spunta una "preferenza" I club di B cercano l'intesa: in serata prevista un'assemblea

La Serie B s'interroga sulla data del recupero della 34esima giornata. Dopo il rinvio per la scomparsa di Papa Francesco (incassata non senza malumore dalle tifoserie di tutta Italia, soprattutto per quelle in trasferta, con TicketOne che ragiona sulla possibilità di rimborsare i tagliandi per i tifosi della Salernitana), in questi minuti è in corso un Consiglio direttivo straordinario di Lega B. Alle 18:30 invece è attesa un'assemblea di Lega, con la Salernitana che sarà rappresentata dall'amministratore delegato Maurizio Milan.

Si cerca l'intesa

Tra presidente e consiglieri l'ipotesi in questo momento maggiormente quotata sarebbe quella di posticipare la giornata non disputata oggi al termine del campionato. Non slitterebbe così il calendario, con la Salernitana regolarmente in campo venerdì all'Arechi con il Cosenza, ma i match odierni verrebbero disputati lunedì 12 maggio in orario serale, ultima giornata utile della regular season. Non tutti i club però sarebbero propensi a questa decisione che minerebbe l'integrità del campionato. Decisione difficile ed unione d'intenti tutt'altro che possibile. La Serie B però cerca una soluzione: in serata la possibile svolta.