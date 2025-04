UFFICIALE - Cittadella-Salernitana slitta a fine campionato: arriva la scelta La decisione arrivata dopo l'assemblea di lega

L’assemblea di Lega Serie B ha deciso: Cittadella-Salernitana così come tutta la 34esima giornata di serie B slitta a fine campionato. Il 13 maggio sarà la data della chiusura della regular season. La decisione è stata presa dai venti club di serie B che hanno messo il punto su un lunedì rovente. La scomparsa di Papa Francesco aveva spinto la Figc a disporre la sospensione di tutte le attività sportive sul territorio. Immediati i contatti in lega per capire come riassestare il calendario. Nel primissimo pomeriggio il Consiglio di lega straordinario non aveva trovato unione d’intenti. Si è arrivati dunque alla convocazione di un’assemblea straordinaria.

Per la Salernitana presenti l’amministratore delegato Maurizio Milan e il segretario Massimiliano Dibrogni. Il club granata era favorevole a cristallizzare il calendario e riprendere venerdì dalla 34esima giornata senza ribaltoni. La maggioranza però ha premiato la volontà di continuare a seguire la tabella già stilata e trasformare il menù di partite odierno nell’ultima giornata di regular season.