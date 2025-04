Salernitana, recupero 34esima giornata: club granata deluso La società puntava allo slittamento a cascata per preservare l'integrità della B

Un lungo confronto subito dopo aver appreso la notizia della morte di Papa Francesco. La mattinata della Salernitana si era aperta con la classica colazione pre-partita prima di ritornare tutti nelle proprie camere e darsi appuntamento alle ore 11:30 per la riunione tecnica. Tutto cancellato dalla scomparsa di Papa Bergoglio che ha attivato immediatamente i contatti febbrili tra i dirigenti granata con i riferimenti di Figc e Lega Serie B. Anche se la notizia del rinvio era ancora solo nell’aria, l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Marco Valentini si sono intrattenuti a lungo nel ritiro veneto per immaginare una possibile soluzione. La volontà della Salernitana è apparsa immediatamente chiara: ripartire col campionato da dove ci si era fermati, ovvero dalla trasferta di Cittadella e quindi dalla 34esima giornata facendo slittare tutto il calendario.

La scelta della B

Una posizione che il club granata ha promosso indirettamente nei primi contatti informali con diversi club e poi anche nel corso dell’assemblea di lega straordinaria convocata per le 18:30. Il volere della Salernitana, rappresentata online dall’ad Maurizio Milan e dal segretario Massimiliano Dibrogni non è stato però assecondato: la 34esima giornata andrà in coda al calendario, con martedì 13 maggio che sarà la data in cui si chiuderà la regular season di serie B. A motivare la scelta "le complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni".

La delusione granata

Una decisione che non ha strappato sorrisi. Sia perché la Salernitana chiedeva di far slittare il calendario per preservare l’integrità e la continuità del campionato, sia perché ora tutto si rovescia: dalla chiusura forzata con due sfide lontano dall’Arechi (l’alternanza casa-trasferta obbligatoria nelle ultime quattro è un criterio nella compilazione dei calendari ma in questo caso si tratta di un recupero da disputare in altra data per causa di forza maggiore), alla possibilità di sfidare venerdì il Cosenza ancora in vita dopo aver evitato lo scontro con lo Spezia in lizza per la serie A.