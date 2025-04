Salernitana, ancora veleni sui calendari: il Governo stoppa le partite di sabato Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo interessate dallo stop imposto dal Governo

Stop ai campionati di sabato, mentre venerdì e domenica tutti regolarmente in campo. Lo fa sapere il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei Ministri di oggi. Sabato infatti è previsto il funerale di Papa Francesco alle ore 10. In tal senso, dopo aver proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice, ora il semaforo rosso ai campionati di calcio.

L’annuncio del Governo

"A causa del lutto nazionale, sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno". Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, lasciando Palazzo Chigi al termine del Cdm. La decisione riguarda la serie A ma anche la serie B, con due partite in programma sabato: Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo. Alla Salernitana interessa soprattutto la prima, con la squadra di Castori immischiata nella lotta per non retrocedere. Da capire ora la posizione della Lega: con le partite che potrebbero essere anticipate al venerdì insieme alle oltre otto sfide o posticipate alla domenica, tenendo in considerazione che il 1 maggio poi saranno di nuovo tutti in campo.