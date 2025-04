Salernitana, ripresi gli allenamenti: Zuccon a forte rischio per il Cosenza Il centrocampista è alle prese con un problema muscolare. Marino pensa come sostituirlo

Tutti in campo. La Salernitana si mette alle spalle la trasferta di Cittadella senza gara disputata e si concentra sull’importante appuntamento di venerdì pomeriggio all’Arechi con il Cosenza. Questa mattina, la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare la marcia d’avvicinamento alla sfida con i silani, ennesima tappa fondamentale per la rincorsa salvezza della squadra granata.

Lavoro tattico per la squadra di Pasquale Marino che pensa già alle soluzioni di formazione. C’è da fare i conti con la possibile defezione di Federico Zuccon. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato il risentimento muscolare rimediato alla vigilia della sfida con il Cittadella. Non si correranno rischi, con il calciatore che resterà ai box e punta adesso alla sfida del prossimo 1 maggio con lo Spezia.

Marino pensa al sostituto

L'interrogativo è chi sarà il sostituto dello scuola Atalanta, elemento in grado di abbinare intensità e dinamismo, tra i migliori in questo momento stagionale. Il preferito è Tello, in rampa di lancio anche a Cittadella prima del rinvio della gara al prossimo 13 maggio. Il colombiano deve guardarsi le spalle di Hrustic e Caligara, bramosi di una chance.