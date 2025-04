Salernitana, ruggito Arechi: superata quota 100mila presenze nel 2025 Il popolo granata si stringe intorno alla squadra

Il richiamo salvezza e la volontà di dare il proprio apporto nel momento più importante della stagione. Ancora una volta il popolo della Salernitana si stringe al fianco della propria squadra. Sono oltre 9mila gli spettatori attesi per la sfida delicata con il Cosenza, con il numero di tagliandi destinato a salire nelle prossime ore. Nelle speranze del club c’è il desiderio di toccare quota 14mila spettatori registrati con il Sudtirol: il giorno festivo e le promo, oltre ai prezzi al ribasso, lanciati dal club possono favorire un’affluenza importante.

Quota 100mila

Eppure, basterebbero i 9mila per permettere all’Arechi di superare quota 100mila presenze in questi primi quattro mesi del 2025. Si era partiti a gennaio con i 7463 che gremirono il Principe degli Stadi per la sfida con il Sassuolo. Unico appuntamento sotto la doppia cifra. 13323 con la Reggiana, i 10580 con la Cremonese, il record con il Frosinone toccando quota 17692, i 12521 con il Modena. Con il Palermo il secondo miglior numero registrato con quota 15562. Infine i 14mila superati con il Sudtirol. Segnale forte della vicinanza del popolo granata alla Salernitana per conquistare la salvezza.