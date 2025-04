Spezia-Salernitana, prevendita per il settore ospiti al via nel pomeriggio Questa mattina il Gos ha dato il via libera alla trasferta

Sarà un primo maggio infuocato per la serie B. Spezia-Salernitana sarà tappa determinante per la rincorsa per la serie A delle aquile ligure ma soprattutto per le ambizioni salvezza della Bersagliera. Con una nota ufficiale, il club ligure ha reso noto l’apertura della prevendita, con acquisto dei tagliandi online sul circuito Vivaticket o presso le biglietterie ufficiali.

Nessun rischio di ordine pubblico

Si sbloccherà nelle prossime ore la questione legata alla presenza dei tifosi della Salernitana. Il comunicato ufficiale del club bianconero annuncia: “La vendita del settore dedicato agli ospiti e le rispettive modalità di vendita, verranno comunicate in un secondo momento, in seguito alla riunione degli organi competenti in materia di sicurezza”. Stimata intorno ai 1500 i posti disponibili per lo spicchio di stadio. In mattinata si è tenuto il Gos non ha riscontrato rischi in materia di ordine pubblico. Si va verso il via libera alla trasferta, con prevendita che dovrebbe scattare già nel pomeriggio.