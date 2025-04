Salernitana, prove generali all’Arechi per Marino: un dubbio di formazione L'assenza di Zuccon obbliga ad una modifica in mezzo al campo: Tello in vantaggio

Prove generali verso la sfida interna con il Cosenza. La Salernitana prepara il ritorno in campo dopo il turno di stop con il Cittadella. Pasquale Marino cura ogni dettaglio per uno scontro diretto che potrebbe essere un trampolino per rilanciare le ambizioni salvezza della Bersagliera. Questa mattina, la squadra granata si è allenata all’Arechi, in una seduta a porte chiuse, lontana da occhi indiscreti.

Ballottaggio in mediana

Il tecnico granata deve fare i conti con le defezioni di Zuccon e di Bronn. Per il primo si proverà a riaverlo a disposizione già settimana prossima per la sfida del 1 maggio con lo Spezia, per il tunisino invece si punta a rientrare in panchina nelle sfide con Sampdoria e Cittadella. L’assenza di Zuccon apre però il ballottaggio in mezzo al campo. In vantaggio per far coppia con Amatucci c’è Tello: il colombiano era indiziato per partire da titolare già con il Cittadella prima del rinvio della sfida del Tombolato. Inseguono Hrustic, Caligara e Girelli.

Niente conferenza stampa

Domani mattina è prevista la seduta di rifinitura in programma alle ore 10:30 al Centro Sportivo Mary Rosy. Marino però non parlerà in conferenza stampa: il club aveva già ipotizzato di non presentare alla stampa la sfida dell’Arechi come già successo in stagione per le sfide infrasettimanali.