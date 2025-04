Cosenza bocciato dal Tar del Lazio: confermato il -4 in classifica Alla vigilia del match dell’Arechi arriva la decisione del tribunale amministrativo

Nulla da fare per il Cosenza. I giudici del Tar del Lazio hanno respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento con cui sono stati comminati quattro punti di penalizzazione in classifica alla società calabrese. La Salernitana, al pari di FIGC e Coni, si era costituita nel procedimento, opponendosi alla richiesta dei silani. L'udienza era stata celebrata nella giornata di martedì.

La decisione è arrivata alla vigilia dello scontro salvezza dell'Arechi tra la Salernitana ed i calabresi. I silani, ultimi in classifica, avevano tentato la carra del ricorso per provare a riaprire i giochi salvezza. Non a caso, oltre alla restituzione dei 4 punti in classifica, i legali del Cosenza avevano chiesto si giudici del Tar la possibilità di rinviare la decisione al 13 maggio, a campionato chiuso. Ma il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto l'istanza.

In aggiornamento