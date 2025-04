Serie B, il 13 maggio si recupera la 34esima giornata: ecco gli orari Il turno era stato rinviato per la morte di Papa Francesco

La 34esima giornata del campionato di serie B, rinviata per la morte di Papa Francesco, sarà recuperata martedì 13 maggio, come ultima giornata di campionato. La Lega B ha comunicato che tutte le partite si giocheranno in contemporanea, alle 20.30.

La Salernitana sarà di scena sul campo del Cittadella per quello che potrebbe rivelarsi un autentico spareggio salvezza.

Di seguito il turno completo della 34esima giornata di serie B:

BRESCIA - REGGIANA

CITTADELLA - SALERNITANA

JUVE STABIA – SAMPDORIA

MANTOVA – CATANZARO

MODENA – CESENA

PALERMO - CARRARESE

PISA – CREMONESE

SASSUOLO - FROSINONE

SPEZIA – COSENZA

SÜDTIROL – BARI