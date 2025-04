Salernitana-Cosenza 3-1, Tongya: «Finalmente la gioia dopo un momento buio» L'esterno ritrova il gol: «Mi sono sbloccato, ora insieme dobbiamo credere nella salvezza»

Un gol dopo un lungo digiuno. Franco Tongya si prende la scena. L'esterno ha commentato Salernitana-Cosenza 3-1 in mixed zone: «Vittoria pesante, ci teniamo questi tre punti che sono d’oro. Nella ripresa abbiamo trovato certezze e il gol ci ha tolto pressioni. Siamo riusciti a fare il nostro gioco e ad imporci con merito. Classifica? Ora non serve guardarla. Dobbiamo salvarci, pensare di partita in partita, cercare di fare quanti più punti possibili. Sappiamo che ci mancano tre sfide fuori casa ma ora dobbiamo pensare solo a vincere. Lo vogliamo noi così come lo vuole il gruppo che si sta impegnando al massimo.

"Momento difficile ma questo gol mi sblocca"

Pesantissimo il timbro del tris. Una giocata personale, la prima nel 2025, appena la terza per una stagione partita col botto e costellata di infortuni ma anche di tante esclusioni: "Il gol mi mancava da tanto, mi sono sbloccato. Oggi però contavano i tre punti, riuscire a salvarci. La dedico alla mia famiglia che mi è stata vicini in un periodo per me non facile. Momento duro? Il calcio resta sempre un gioco e non puoi fare altro che allenarti bene. Ho la fortuna di essere in gruppo molto forte, che è pronto ad aiutarti. Ora dobbiamo svoltare". Un apporto importante è arrivato anche da Pasquale Marino: "Con questa connotazione tattica riusciamo a rendere meglio, il mister ci sta aiutando molto. Ora sto avendo più possibilità di far gol e lo ringrazio per il tempo che mi sta concedendo».