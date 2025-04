Salernitana-Cosenza 3-1, Corazza: "Che emozione segnare all'Arechi!" L'esterno: "Vittoria pesante, Marino ci ha dato entusiasmo. A La Spezia per fare punti pesanti"

Il primo gol in maglia granata è di platino. Tommaso Corazza ci era andato vicino nel primo tempo, mangiandosi le mani con quella clamorosa occasione sprecata per merito di Micai. Poi però, il guizzo in apertura di ripresa, ha sbloccato Salernitana-Cosenza 3-1: “Era da un po’ di tempo che volevo questo gol. Segnare qui all’Arechi è stata una grande emozione. Peccato per quell’occasione nel primo tempo ma è stato anche bravo Micai”. Lo sguardo è proiettato al rush finale: “Inutile pensare al passato, ora dobbiamo pensare alle quattro finali che ci attendono, con una classifica cortissima che ci impone di andare a La Spezia per fare il colpaccio e non essere recuperati dai nostri avversari. Ora serve la mentalità giusta, cercare di avere equilibrio sia tattico che difensivo. Sappiamo che affrontiamo un avversario fortissimo che in casa costruisce i suoi successi. Noi però siamo pronti a dare tutto”.

“Marino ha portato entusiasmo e soluzioni offensive”

Una costante della Salernitana è soprattutto la capacità di sbloccarsi nel secondo tempo. “E’ diventata una nostra caratteristica cambiare passo dopo l’intervallo. Ci sono anche i meriti del Cosenza che ci ha messo in grande difficoltà sin da inizio partita. Noi però siamo stati bravi nel restare calmi e gestire il momento per poi accelerare”. Una fiducia e tranquillità nei propri mezzi figlia anche dell’apporto di Pasquale Marino: “Ha portato entusiasmo e soluzioni offensive in più. Questo ci aiuta tanto, poi con il ruolo di Soriano più avanzato la squadra lavora meglio”.