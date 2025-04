UFFICIALE – Serie B, slittano playoff e playout: le nuove date La scelta legata allo slittamento della 34esima giornata al termine del calendario

Assemblea di lega questo pomeriggio per la Serie B. Sul tavolo lo slittamento dei playoff e dei playout dopo la decisione di rinviare al termine del calendario la 34esima giornata, inizialmente in programma nel giorno di Pasquetta ma poi sospesa in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Fari puntati in casa Salernitana sulla data dei playout: la gara d’andata si giocherà lunedì 19 maggio, con la diciassettesima in classifica che affronterà in casa la sedicesima classificata. Ritorno invece a campi inversi sabato 24 maggio. Gli orari saranno resi noti nelle prossime settimane con una nuova comunicazione.

Il cammino

Posticipati di 48 ore dunque i due impegni, originariamente fissati per sabato 17 e giovedì 22 maggio. La regular season si chiuderà martedì 13 maggio con la disputa della 34esima giornata, con la Salernitana che farà visita al Cittadella. La speranza è di strappare la salvezza senza passare dalle forche caudine dello spareggio. I playoff invece inizieranno con il turno preliminare in programma sabato 17 maggio. Semifinali d'andata in programma mercoledì 21 e domenica 25 maggio. Infine la finale tra giovedì 29 maggio e domenica 1 giugno.