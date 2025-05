Salernitana-Mantova 2-0, Ruggeri: «Questa piazza non può retrocedere» Il difensore gioisce: «Vittoria pesante ma ora dobbiamo fare punti fuori casa»

La chiusura provvidenziale su Mensah nel primo tempo. Fabio Andrea Ruggeri si è preso la scena con una prestazione da urlo. Nel 2-0 della Salernitana sul Mantova c'è anche il suo zampino. "Portiamo a casa una vittoria pesantissima - le parole in mixed zone -. Siamo stati bravi a fare la nostra partite, a gestire il risultato soprattutto nel finale. Tifosi? Ci stanno aiutando tanto, sappiamo che non è finita, ora dobbiamo pensare alla sfida con la Sampdoria che è una battaglia.

Il laziale è sempre stato titolare con Pasquale Marino, scelta che Ruggeri applaudisce: "Siamo più concreti davanti, riusciamo a finalizzare meglio le occasioni. Tiriamo più in porta e questo ci permette di avere più pericolosità". Il percorso granata però si deciderà fuori casa: "Sappiamo che non abbiamo mai vinto ma non saremo soli perché ci sarà tanta gente. Noi dobbiamo fare punti, non possiamo più perdere tempo. Ci attendono due finali e giocare fuori non aiuta ma dobbiamo mettercela tutto perché questa piazza e questa società non merita la C”.