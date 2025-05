Sampdoria, ansia da C. Evani: "Con la Salernitana la partita della vita" Doriani contestati al termine del match. Evani: "Stiamo raschiando il fondo del barile"

Un pari amaro. La Sampdoria non va oltre il 2-2 con il Catanzaro e resta al terzultimo posto, scavalcata dalla Salernitana vittoriosa con il Mantova. Un risultato amaro per i doriani, in superiorità numerica per tutto il secondo tempo ma incapace di creare pericoli verso i pali di Pigliaceli dopo i gol di Depaoli e Coda. L’unica nota positiva resta proprio la prova dell’attaccante di Cava de’ Tirreni, ora al primo posto nella classifica all-time dei bomber di serie B raggiungendo Schwoch. Al termine della gara, copiosi i fischi arrivati dal settore ospiti che ha chiesto ai blucerchiati di tirare fuori gli attributi.

"Con la Salernitana vietato sbagliare"

Clima incandescente dunque, con la Sampdoria che si giocherà la permanenza in serie B venerdì con la Salernitana a Marassi e poi martedì prossimo con la Juve Stabia al Menti. “Ci prepareremo alla sfida con la Salernitana come se fosse una finale, la partita della vita. In questo momento, tra sfide ravvicinate ed infortuni, devi raschiare il fondo del barile e cercare di tirare fuori il massimo. Quando giochi con la sindrome del risultato, chiaro che gli errori si moltiplicano. Se non ci fossero stati tutti questi problemi non sarei il quarto tecnico stagionale, conosciamo le difficoltà ma proveremo a fare l’impresa. Credevamo e crediamo in questi ragazzi”. Evani non avrà a disposizione il mediano Yepes, out per squalifica. Possibile un rilancio del centrocampista Akinsanmiro dal primo minuto.