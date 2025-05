Sampdoria-Salernitana, attesi 27mila spettatori: ospiti a quota 1400 Ambiente infuocato a Marassi ma il popolo della Bersagliera risponderà presente

Uno spareggio salvezza. Sampdoria-Salernitana è scontro diretto determinante per la stagione delle due squadre. Una vera e propria finale, con Marassi che è pronta ad alzare la voce e a cercare di scacciare gli spettri della prima storica retrocessione in serie C. “Tutti insieme, fino alla fine”, il grido di battaglia lanciato dalla Sampdoria attraverso i propri canali social. Prezzi scontati per tutti i settori dell’impianto ligure, con il pubblico doriano pronto a tendere la mano alla squadra: attesi 27mila spettatori venerdì sera, per una sfida da entro o fuori.

Settore ospiti verso il sold-out

Anche il popolo della Salernitana però farà sentire la sua voce. Sono oltre 1400 i tagliandi staccati per il settore ospiti di Marassi. Il sold-out, da 2043 unità, è nell’aria e potrebbe arrivare a stretto giro, favorito dal costo non esoso del tagliando (10 euro più diritti di prevendita) e dall’assenza di limitazioni in materia di ordine pubblico. E in queste ore è partito già il tam-tam anche per la sfida con il Cittadella: attese novità nei prossimi giorni, con i tagliandi della sfida annullata al Tombolato che non saranno validi.