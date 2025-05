Sampdoria, il presidente Manfredi al fianco della squadra. Due allarmi per Evani Il numero uno presente a Bogliasco. E il tifo organizzato carica: "Serve passione"

La carica presidenziale per uno scontro diretto vitale. La Sampdoria cerca tranquillità e prova a cimentarsi in vista di un rush finale da brividi. A Bogliasco, al fianco della squadra, questo pomeriggio ha fatto capolino il presidente Matteo Manfredi. Il numero uno ha seguito la seduta di allenamento diretta dal tecnico Evani, stringendosi al gruppo blucerchiato, cercando di infondere tranquillità e coraggio in vista della sfida con la Salernitana che ha il sapore di una finale anticipata. A suonare la carica anche la Federclubs che ha chiesto di colorare l'intero Marassi di blucerchiato: “Sono già migliaia i biglietti venduti a partire dalle 16 di lunedì 5 maggio, con la gradinata Nord sempre più vicina al tutto esaurito. Segno inequivocabile della passione inestinguibile dei tifosi e del grande lavoro fatto dai gruppi che lí operano a partire dal 2022. Ogni posto nei settori a noi destinati, dovrà essere occupato dai sampdoriani”.

Due stop per Evani

Per Evani però c’è da fare i conti anche con le notizie che arrivano dal campo. Il campanello d’allarme arriva dalle condizioni di Leonardo Benedetti e Ronaldo Vieira. I due centrocampisti sono stati gestiti dallo staff medico. Fondamentale soprattutto la presenza del secondo, titolare a Catanzaro, e possibile soluzione per sostituire lo spagnolo Yepes, costretto ai box causa squalifica. Evani spera di riaverli a disposizione già domani. Lavoro differenziato sul campo per Pietro Beruatto, Simone Romagnoli e Davide Veroli. Percorso di recupero per Samuele Perisan. Out Gennaro Tutino, alle prese con il grave infortunio alla caviglia.