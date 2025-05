Generazione Vestuti: "Vinca il migliore in uno stadio gremito di tifo e civiltà" Appello in vista della sfida di venerdì tra Sampdoria e Salernitana

Il direttivo dell'associazione Generazione Donato Vestuti ha voluto lanciare un messaggio distensivo in vista della sfida di venerdì tra Sampdoria e Salernitana.

"Venerdì 9 maggio, allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, si disputerà una partita di straordinaria importanza per la stagione calcistica di Sampdoria e Salernitana. Un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione in Serie C, che richiama l'attenzione e la passione di due tifoserie tra le più calde e fedeli d'Italia", si legge nella nota diffusa dalla Generazione Donato Vestuti.

"In un momento così delicato vogliamo rivolgere un appello al buon senso, al rispetto e alla sportività. Le sfuide sul campo devono restare tali: occasioni di confronto e orgoglio, non di scontro e o tensione.

Tra le tifoserie di Salernitana e Sampdoria esiste da anni un rapporto di reciproca stima, segnato da episodi di ospitalità e correttezza che meritano di essere ricordati e onorati, anche - e soprattutto - in una sfida così decisiva.

Al tifosi salernitani rivolgiamo un invito sentito: sosteniamo i nostri colori con forza e passione, ma senza mai cedere a provocazioni o comportamenti che possano compromettere l'immagine della nostra città e della nostra squadra. La storia ci ha insegnato che in passato, in situazioni simili, episodi di tensione non hanno portato nulla di buono. Oggi, invece, abbiamo l'occasione di dimostrare maturità, attaccamento e senso di responsabilita. Sarà una battaglia sportiva, ma fuori dal campo deve regnare il rispetto. Che vinca il migliore, in uno stadio gremito di tifo, passione e civilta".