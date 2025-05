Cittadella-Salernitana, scatta la prevendita: info e costi Nessuna limitazione per l'ultima sfida della regular season di serie B

The last dance. O almeno si spera. Cittadella-Salernitana sarà l'atto finale della regular season della serie B della Bersagliera. Dopo il rinvio per la scomparsa di Papa Francesco, al Tombolato il clima sarà infuocato, in uno scontro diretto che rischia di essere determinante per entrambe le squadre. La prevendita è partita in questi minuti. Il semaforo verde è arrivato dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che non ha inserito la sfida in Veneto tra quelle a rischio.

I tagliandi a disposizione per il settore ospiti saranno 1144 ed acquistabili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Il ticket costerà 14 euro. La prevendita chiuderà alle ore 19 di lunedì 12 maggio. Non sono validi i biglietti acquistati per la sfida del Lunedì di Pasquetta ed annullati in seguito al rinvio della gara. L'acquisto del settore Tribuna Est non è consentito ai residenti nella regione Campania.