Sampdoria, anticipato il ritiro prepartita. Uno striscione infiamma la vigilia Evani recupera quattro pedine ma deve fare i conti con lo stop di Oudin

Un giorno in più per ricaricarsi, allentare la pressione, cercare la giusta tranquillità. La Sampdoria vara il piano anti-Salernitana. Dopo l’allenamento odierno, la società blucerchiata ha scelto di anticipare di 24 ore il ritiro pre-partita. La squadra pernotterà insieme già oggi, cercando di unire le forze, fare gruppo in vista di un rush finale tutto da vivere. Anche perché l’ambiente inizia a fare i conti con una classifica mortificante, con lo spettro della serie C che spaventa. Ad infiammare gli animi, uno striscione goliardico esposto nei pressi di Bogliasco in nottata: un timer con un categorico “Tic, tac”, quasi a scandire il tempo da una storica retrocessione. Si fa largo l’ipotesi che l’iniziativa sia stata a cura di tifosi genoani.

Un allarme per Evani

Dal campo arrivano notizie contrastanti per il tecnico Evani. Il tecnico doriano si è focalizzato sulla tattica, con le buone notizie legate ai reintegri di Leonardo Benedetti, Pietro Beruatto, Davide Veroli e Ronaldo Vieira. Un allarme arriva da Remi Oudin: il trequartista francese si è fermato a causa di un sovraccarico muscolare che verrà valutato attentamente domani. Differenziato sul campo per Simone Romagnoli, percorso di recupero per Samuele Perisan. Ko invece Gennaro Tutino. L’attaccante è stato sottoposto in mattinata ad un intervento di artroscopia alla caviglia destra e alla caviglia sinistra per un quadro di impingment anteriore e posteriore. L’attaccante, operato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal professor Niek Van Dijk – assistito dalla professoressa Giulia Favilli e alla presenza del dottor Gianmaria Rosa, medico sociale blucerchiato -, inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione del caso.