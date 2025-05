Salernitana, è febbre salvezza: oltre duemila tifosi tra Samp e Cittadella Per le due finali salvezza, il popolo della Bersagliera scende in campo al fianco della squadra

Due battaglie da vivere con il coltello tra i denti. Il popolo della Salernitana si stringe alla squadra di Pasquale Marino. Nonostante il doppio impegno in giorni feriali e con trasferte tutt’altro che agevoli sotto il profilo logistico, la vicinanza alla Bersagliera sarà incredibile. Si parte venerdì a Marassi in una cornice da serie A: sono 28mila i tagliandi staccati, con il club blucerchiato che aprirà questa mattina ai tifosi locali anche il settore destinato agli ospiti quando a scendere in campo è il Genoa. Non tremerà però lo spicchio granata, pronto a cantare forte: superata quota 1600, con biglietti in vendita fino alle 19 di oggi al costo di 10 euro.

"Vincano rispetto e maturità"

Passione e rispetto. Arriva il monito dal direttivo dell'Associazione "Generazione Donato Vestuti": "Venerdì 9 maggio, allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, si disputerà una partita di straordinaria importanza per la stagione calcistica di Sampdoria e Salernitana. Un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione in Serie C, che richiama l'attenzione e la passione di due tifoserie tra le più calde e fedeli d'Italia", si legge nella nota. "In un momento così delicato vogliamo rivolgere un appello al buonsenso, al rispetto e alla sportività. Le sfide sul campo devono restare tali: occasioni di confronto e orgoglio, non di scontro e o tensione. Tra le tifoserie di Salernitana e Sampdoria esiste da anni un rapporto di reciproca stima, segnato da episodi di ospitalità e correttezza che meritano di essere ricordati e onorati, anche - e soprattutto - in una sfida così decisiva. Al tifosi salernitani rivolgiamo un invito sentito: sosteniamo i nostri colori con forza e passione, ma senza mai cedere a provocazioni o comportamenti che possano compromettere l'immagine della nostra città e della nostra squadra. La storia ci ha insegnato che in passato, in situazioni simili, episodi di tensione non hanno portato nulla di buono. Oggi, invece, abbiamo l'occasione di dimostrare maturità, attaccamento e senso di responsabilità. Sarà una battaglia sportiva, ma fuori dal campo deve regnare il rispetto. Che vinca il migliore, in uno stadio gremito di tifo, passione e civiltà".

Esodo a Cittadella

Partita col botto anche la prevendita per la trasferta del Tombolato di Cittadella in programma martedì sera. In Veneto la Salernitana spera di poter disputare l’ultima sfida della stagione, brindando alla salvezza. Servirà però realizzare una doppia impresa ma soprattutto affidarsi anche al calore della propria gente. Oltre 600 i ticket già staccati sia per la Curva Nord che per la Tribuna Ovest Laterale dalla disponibilità totale di 1437 posti. Non ci sono limitazioni, con biglietti in vendita al costo di 14 euro. Non sono validi i biglietti in possesso dei tifosi per la sfida rinviata nel giorno del Lunedì dell’Angelo dopo la scomparsa di Papa Francesco.