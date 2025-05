Sampdoria-Salernitana, Evani: "Questa è la partita della vita" Il tecnico doriano: "Stiamo facendo di tutto per restare in questa categoria"

“Questo è un calcio di rigore”. Alberico Evani ha presentato in conferenza stampa Sampdoria-Salernitana: “Ci attende una gara da dentro o fuori. La situazione è diventata ancora più critica non tanto per quello che abbiamo fatto noi ma per risultati che hanno fatto le avversarie nelle ultime settimane. Abbiamo lo scontro diretto e dobbiamo essere superiori alla Salernitana. Sarà una gara difficile, questa è la partita della vita per la Sampdoria. Chi vince? Chi azzarderà di più. Abbiamo lavorato sul piano dell’intensità. Anche per noi vecchie glorie sarà una partita importante. Sappiamo cosa significhi indossare questi colori. Lo abbiamo fatto da giocatori, abbiamo preso questa responsabilità finale. Avrei voluto avere più tempo per poterci lavorare e non tutte gare ravvicinate e impegnative. Noi vogliamo e stiamo facendo di tutto per far rimanere la Sampdoria in questa categoria. Questa società merita di restare in B. Questo è il nostro obiettivo. Sappiamo che sarebbe stato difficile ma siamo venuti con grande orgoglio. Il lavoro, mi hanno sempre abituato così, alla fine paga".

"Salernitana rosa importante, non merita questa classifica"

Salernitana? Giocheranno per due risultati su tre. Anche loro stranamente si trovano in questa posizione. Hanno una rosa importante, è una squadra esperta con giocatori che hanno un trascorso di grande valore. Speriamo di fare una grande partita, cercando di contare anche sull’energia di un pubblico straordinario. C'è già troppa tensione, bisogna tenere sereno l'ambiente. Non caricarlo ulteriormente perché poi si rischia ad andare in over. E invece bisogna essere lucidi, ognuno di loro deve sapere le mansioni per sé e per la squadra”. Sull’attacco: “Ho quattro attaccanti. Dipende come giocheremo. Oltre a Coda e Borini, c'è anche Niang che credo possa dare tanto se lui capisse le sue qualità e le mettesse a disposizione della squadra".