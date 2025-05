Salernitana, l’esodo verso Genova. E Iervolino è atteso a Marassi La società lancia un segnale forte di unità. Tifosi in viaggio per raggiungere la Liguria

La delegazione della squadra è partita nel primo pomeriggio di ieri per raggiungere Genova. Mentre la Salernitana cerca la giusta concentrazione per la sfida vitale di questa sera a Marassi, per il popolo granata sono ore di mobilitazione. Dalle prime ore del mattino, i quasi 1800 supporters che gremiranno il settore ospiti del Ferraris, sono partiti con ogni mezzo per raggiungere la Liguria: c’è chi ha scelto lo spostamento in aereo, chi in treno. In tantissimi però si sono organizzati o con i bus dei gruppi organizzati o in auto per una delle trasferte logisticamente più complicate.

Iervolino atteso allo stadio

Nelle prossime ore è atteso anche il semaforo verde sulla presenza di Danilo Iervolino. Troppo importante la sfida di questa sera per marcare visita. Il numero uno ha fatto spazio sulla sua agenda ed è atteso a Marassi per supportare la sua Salernitana. In trasferta manca dal pari senza gol di Brescia, mentre all’Arechi si è riscoperto un autentico talismano, con una striscia aperta di quattro vittorie e un pareggio. Un segnale importante anche di unità, in un momento determinante, con gli occhi che dovranno essere ben aperti anche per ciò che succederà sugli altri campi.

Tensione in casa Sampdoria

Una partita pesantissima in una cornice da serie A. Si aggira intorno alle 30mila presenze il dato spettatori, con una corsa al biglietto per il popolo doriano che è anche fotografia della grande paura di una storica retrocessione in serie C. Negli scorsi giorni, due striscioni sfottò esposti dai tifosi del Genoa hanno acceso ancor di più l’attesa per la sfida. Questo pomeriggio previsto un corteo dei supporters blucerchiato per caricare la squadra, dopo aver esposto un messaggio nel quartier generale di Bogliasco.