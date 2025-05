Sampdoria-Salernitana 1-0, Marino: "Dietrofront inspiegabile, sbagliato tutto" Le parole del tecnico: "Ora dobbiamo vincere e sperare. Non siamo padroni del nostro destino"

"Ora dobbiamo vincere e sperare". Pasquale Marino ha commentato Sampdoria-Salernitana 1-0 in sala stampa: “Siamo venuti meno. Per la prima volta il destino non è nelle nostre mani. Ora dobbiamo vincere a Cittadella e sperare in altri risultati. Sono deluso perché abbiamo fatto molti passi indietro. Purtroppo non siamo riusciti a migliorare questo problema della trasferta: a La Spezia aveva visto qualcosa di incoraggiante ma purtroppo ci siamo fermati di nuovo. Non so spiegare perché questo. Tutti hanno sbagliato la prestazione. Si poteva fare di più, nel finale abbiamo tirato l’orgoglio ma non è servito perché non abbiamo avuto azioni importanti per far male".

"Anno pieno di sofferenze"

Il passo indietro è fortissimo. E fa male soprattutto perchè arrivato nella partita chiave: "Non si può pensare che non ci sia senso di responsabilità. E’ stato un anno di sofferenza sportiva. C’è stata troppa voglia di fare che ci ha portato a prestazioni del genere. Tutti hanno lavorato duramente ma non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Volevamo giocare per fare la partita e cercare di vincere con le dovute accortezze. Il gol ci ha fatto saltare il piano-partita. Non avevamo rischiato nulla se non la giocata del singolo con Niang. Non si può prendere un gol prima dell’intervallo e per di più su un angolo. Nel finale ho lanciato anche Raimondo per cercare di provare a sfondare ma non ci siamo riusciti. Corsa salvezza? Nelle ultime tre giornate ci sono stati molti risultati a sorpresa ma noi eravamo padroni del nostro destino. Ora dobbiamo vincere e sperare”.