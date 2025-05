Sampdoria-Salernitana 1-0, Evani: "Vittoria pesante in una cornice da Champions" Il tecnico dei doriani sorride: "Era la partita della vita, ora vediamo la luce"

Il rumore della felicità ha il suono del boato di Marassi al triplice fischio finale. La Sampdoria festeggia e ora vede la salvezza. La Salernitana piange ed ha un piede e mezzo in serie B. Alberico Evani si tiene stretta una vittoria pesantissima: “Portiamo a casa il risultato che volevamo e che mi aspettavo dai ragazzi. Un grazie va al pubblico da Champions League che ha capito il momento di difficoltà e ci ha teso la mano. Questa gara era una parta da aprire per vedere un po’ di luce. L’abbiamo buttata giù con forza, ambizione, concedendo poco ai nostri avversari”.

“L’arbitraggio poteva farci perdere tranquillità”

Evani non punta il dito contro l’arbitraggio: “Alla squadra ho chiesto di non perdere la pazienza, di non innervosirsi”. Ora c’è paura?: “Deve esistere. Solo gli incoscienti non hanno timore. Dobbiamo avere sempre il giusto timore dell’avversario. Soprattutto martedì: ci attende la trasferta con la Juve Stabia. C’erano calciatori che erano giù, accasciati, al termine della sfida. Servirà recuperare energie. Corsa salvezza? Non mi interessa, contava vincere con la Salernitana e poi con la Juve Stabia”.