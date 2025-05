UFFICIALE - Serie B, cambia la data del playout di ritorno La novità resa nota dalla Lega

Andata lunedì 19 maggio e ritorno lunedì 26 maggio. La Lega B ha sciolto le riserve sul cambio di data della sfida di ritorno dello spareggio per non retrocedere. Con una nota ufficiale, la lega cadetta ha ufficializzato la novità. Cambia di 48 ore la data del playout di ritorno della Serie BKT. Su iniziativa della Lega Serie B, sentite tutte le società potenzialmente coinvolte nella gara a una giornata dalla fine, la nuova data fissta è il 26 maggio, che permetterà alle squadre due giorni in più di riposo. La modifica si è resa possibile con provvedimento del Presidente, senza ricorso assembleare, trattandosi dello spostamento di una singola gara di campionato.

Tutte le date dei playoff

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30



Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30



Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) - ore 19.30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1 ° giugno 2025 (ritorno)* - ore 20.30

Le date dei playout

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) – 17ª vs 16ª - ore 20.30

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª - ore 20.30