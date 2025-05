Salernitana, il grido d’amore del tifo granata: sold-out (anche) a Cittadella "E' finita si dice alla fine": sarà invasione al Tombolato per continuare a sperare

Un grido d’amore disperato. Il segnale di un legame profondo, più forte di qualsiasi avversità sportiva. Il popolo della Salernitana si stringe alla sua squadra. Lo fa quando la classifica di serie B la vede con un piede e mezzo nel baratro calcistico della C. Un motivo in più per alzare la voce, per onorare la storia dell’ultracentenaria Bersagliera. Al Tombolato di Cittadella sarà invasione campana: pochi minuti fa è arrivato il sold-out per il settore ospiti. 1144 cuori granata spingeranno la Bersagliera, si affideranno al risultato del campo per poi sperare, pregare. Restano disponibili 320 tagliandi per la tribuna. “E’ finita si dice alla fine”: Salerno si stringe alla Salernitana.