Cittadella-Salernitana, Marino: "Vincere e sperare, la piazza non merita la C" Il pensiero del tecnico dal ritiro di Brescia: "A Genova brutta prova, ora vogliamo rialzarci"

"Vincere e sperare". Pasquale Marino si affida ai canali ufficiali per presentare Cittadella-Salernitana. Senza troppi giri di parole, guardando in faccia alla realtà. “Partita da vincere, senza troppi giri di parole. La sconfitta di Genova non deve fiaccarci mentalmente. Anzi, dopo un primo momento di comprensibile amarezza, deve darci la possibilità di pensare che non siamo quelli lì. Siamo quelli visti in casa nelle tre partite vinte sotto la mia gestione, anche quelli di un’oretta abbondante a La Spezia. Ritengo che questo gruppo meriti di avere la chance almeno di prolungare la stagione ai playout, sia per ciò che ho visto con i miei occhi nell’ultimo mese, sia avendo osservato da esterno quanto fatto in precedenza. Noi e il Cittadella siamo nella stessa condizione: un pareggio non servirebbe a nessuno, però guai a pensare di dover far propria l’intera posta in palio subito, al pronti-via”.

"Non possiamo deludere tifosi e società"

La Salernitana può ancora dire la sua in un campionato lungo e complicato. “In momenti come questo bisogna essere uomini e ho quotidianamente la dimostrazione che i miei calciatori lo sono. Avere indubbiamente steccato la prestazione a Marassi non significa non esserlo, anzi. È umano anche sbagliare e i volti di tutti erano emblematici a fine partita. Non sarebbe umano perseverare e per questo sono convinto che faremo una grande partita, dando tutto quello che c’è da dare e anche di più, senza guardarci alle spalle perché non si può cambiare ciò che è stato già scritto. – aggiunge mister Marino – Questi giorni in ritiro, già programmati ancor prima della partita contro il Mantova, ci sono serviti per rinsaldare ulteriormente lo spirito di gruppo e la consapevolezza di dover dare di più a noi stessi, al club e soprattutto ai tifosi. In poche altre piazze, da terzultimo in B e dopo una dolorosa retrocessione dalla Serie A, puoi contare su un settore ospiti esaurito e quasi 2mila persone al seguito per dare la spinta all’ultima giornata. Anche la proprietà ci è vicina, lo è sempre stata quotidianamente anche solo con una telefonata sia con il sottoscritto, sia con i calciatori. Questo è importante. Non possiamo deludere i supporters e non dobbiamo deludere una società solida che non ci ha fatto mancare nulla”.

"Con i se e con i ma non si va da nessuna parte"

L’allenatore conclude così la sua analisi pre-partita: “Sappiamo di essere obbligati a vincere e ci crediamo fortemente. Stavolta però, a differenza delle precedenti occasioni, bisognerà inevitabilmente dare un’occhiata anche ai risultati degli altri campi al 90′ per conoscere il nostro destino. Cittadella-Salernitana e le altre partite di questa giornata si sarebbero dovute disputare il 21 aprile, con situazioni di classifica diverse ed un rush finale ancora da disputare. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ci auguriamo soltanto che su ogni campo cadetto ci sia lo stesso spirito che ci sarebbe stato tre settimane fa se il turno non fosse stato spostato e che ogni squadra dia il massimo come faranno Cittadella e Salernitana. Un bell’esempio è arrivato ieri sera dalla Serie A con il Genoa che ha fatto la sua partita a Napoli pur non avendo più nulla da chiedere al campionato”.