Cittadella-Salernitana, le probabili formazioni: Marino cambia in attacco Il tecnico granata pronto a modificare l'undici iniziale con diverse novità

La notte dei miracoli. La Salernitana ne ha bisogno addirittura di due per continuare a sperare di restare incollata alla serie B. Nel martedì che chiuderà la regular season di serie B, va a caccia di un successo al Tombolato di Cittadella nello scontro diretto della disperazione per poi aggrapparsi agli smartphone e sperare in un inciampo di una fra Brescia, Sampdoria e Frosinone. Basterebbe vincere al Tombolato e sfruttare una mancata vittoria di chi precede per regalarsi un posto ai playout. Un obiettivo nemmeno immaginato ad inizio stagione ma che diventa ora la speranza alla quale aggrapparsi per provare ad evitare lo storico doppio salto all’indietro.

“Siamo uomini e ci rialzeremo”

Marino riparte dal 3-4-2-1 ma cambia i volti alla sua squadra dopo la prova di Marassi che ha lasciato non pochi rimpianti. “Siamo uomini e ci rialzeremo”, il monito del tecnico al sito ufficiale del club. La difesa resterà la stessa, con Christensen che sarà protetto da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Sulle corsie si rivedrà Stojanovic, mentre a sinistra conferma per Corazza. In mezzo al campo, Amatucci stringerà i denti e farà coppia con Hrustic. Sulla trequarti la conferma di Soriano, con Tongya al suo fianco. Davanti possibile chance per Simy al posto di un appannato Cerri.

CITTADELLA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Capradossi, Angeli, Masciangelo; Tronchin, Pavan, Amatucci; Palmieri; Okwonkwo, Rabbi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano, Tongya; Simy.