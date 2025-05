Salernitana, partito l'esodo per Cittadella. Data speciale per il Club Mai Sola Il popolo della Bersagliera tra fiducia e speranza. E uno dei club festeggia i dieci anni della sede

“Non è finita, finchè non è finita”. Il popolo della Bersagliera lancia il suo grido disperato d’amore. La Salernitana non sarà sola al Tombolato di Cittadella. In 1230 hanno accolto il richiamo in una serata che rischia di essere sportivamente un dramma difficile da mandare giù. A Cittadella sarà un autentico spareggio salvezza, con la Salernitana con l’acqua alla gola, costretta a vincere e a sperare. Se lo augurano i supporters granata, già in viaggio in auto e in treno da questa mattina per raggiungere il Veneto. Dopo i 2000 presenti a Marassi, l’ennesimo esodo sarà un misto di fede e speranza, a caccia di un biglietto per i playout che potrebbe valere quanto uno Scudetto.

Giorno speciale per il Club Mai Sola Salernitana

Al fianco della Salernitana anche il Club Mai Sola Salernitana, pronto a spegnere le dieci candeline. “Dieci Anni Fa, il 13 maggio 2015, prese vita la nostra amata sede, nel quartiere di Fratte – il ricordo di Antonio Carmando -. E da allora, la nostra sede ha voluto rappresentare la casa di Noi associati dove il dialogo, il confronto, il reciproco rispetto sono stati valori imprescindibili. Una casa che ha aperto le proprie porte a tutti, che ha visto premiare tanti nostri beniamini, che è stato luogo di incontri con persone lontane dal calcio e dalla Salernitana ma che, alla fine, si sono innamorate del Club e della Salernitana. Una Casa aperta al quartiere. Siamo entrati, oggi, nel mondo dei numeri a doppia cifra, e come per un bambino, ciò vuol dire iniziare a diventare grandi; vuol dire iniziare ad aprire un altro capitolo della nostra vita in cui i Nostri Sogni devono diventare Realtà. Buon Compleanno Club Mai Sola Salernitana, Buon Compleanno alla Nostra Casa!”