LIVE | Cittadella-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale sullo scontro salvezza del Tombolato

La diretta testuale di Cittadella-Salernitana

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Capradossi, Angeli, Carissoni; Tronchin, Pavan, F. Amatucci; Palmieri, Tessiore; Rabbi. A disposizione: Cardinali, Maniero, Masciangelo, Matino, Piccinini, Salvi, Casolari, D’Alessio, Vita, Desogus, Diaw, Pandolfi, Okwonkwo, Sanogo, Voltan. Allenatore: Dal Canto

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, L.Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. A disposizione: Corriere, Sepe, Bronn, Gentile, Guasone, Jaroszynski, Njoh, Soriano, Girelli, Reine-Adelaide, Tello, Zuccon, Cerri, Raimondo, Verde. Allenatore: Marino

Arbitro: Pairetto di Nichelino - assistenti: Prenna e Vecchi. IV uomo: Maccorin. VAR: Paterna/Avar: Fourneau.

NOTE. Ammoniti: F. Amatucci (C).

8' - Francesco Amatucci ferma fallosamente una ripartenza di Tongya: giallo per il centrocampista del Cittadella.

5' - Risponde il Cittadella con un colpo di testa di Tessiore, Christensen blocca senza problemi.

4' - Ci prova la Salernitana, traversone di Corazza, Ghiglione taglia e colpisce di testa ma senza inquadrare la porta.

1' - Si parte al "Tombolato", il Cittadella gioca il primo pallone del match.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo: è tutto pronto per il fischio d'inizio.

Oltre 7mila tifosi sugli spalti del "Tombolato", almeno 1300 sono di fede salernitana.

IL PRE-GARA. Ultimo atto stagionale al "Tombolato". La Salernitana scende in campo a Cittadella. I granata, per evitare la retrocessione in C, hanno bisogno di un successo e sperare che una tra Sampdoria, Brescia e Cittadella non facciano lo stesso.

Marino rivoluziona l'undici iniziale: davanti a Christensen conferme per Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. In mediana Ghiglione e Corazza saranno gli esterni con Caligara accanto ad Amatucci. Davanti chance per Simy con Tongya e Hrustic a supporto.