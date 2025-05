Salernitana-Frosinone, prevendita boom: 16mila tagliandi venduti! L'Arechi si prepara al tutto esaurito

Una corsa al biglietto vera e propria. L'Arechi si prepara al sold-out per la sfida fra Salernitana e Frosinone, primo atto del playout di serie B. All'Arechi non vuole mancare proprio nessuno, con il popolo della Bersagliera pronto ad alzare la voce. Nelle prime sei ore di prevendita, i numeri sono da capogiro: superata quota 16mila spettatori, tra vendita libera e diritto di prelazione per gli abbonati a prezzi stracciati. Al momento esauriti anche i tagliandi del settore Distinti, al pari della Curva Sud, in attesa del completamento delle procedure per richieste biglietti scuole/scuole calcio e della fine della prelazione abbonati. Altre scorte per i due settori in questione potrebbero esserci qualora le richieste in prelazione abbonati e gratuità scuole/scuole calcio dovessero essere inferiori al numero di biglietti riservati. Si va verso il tutto esaurito da 27500 biglietti totali.