Serie B, Cellino pronto a cedere il Brescia: "Vado via" La notizia emersa dal Cda: si cercano interlocutori

Nemmeno il tempo di godere per la salvezza raggiunta negli ultimi minuti della sfida con la Reggiana che in casa Brescia suona l’allarme futuro. Massimo Cellino è pronto a dire addio. La comunicazione arriva nel Cda convocato d’urgenza nei giorni scorsi e che ha preso forma ieri. “Il presidente vuole cedere, valuta tutte le offerte e non è una questione di prezzo. Ha bisogno di interlocutori che si facciano avanti con i soldi e che lo facciano al più presto, i tempi sono strettissimi”. Queste le parole del consigliere d’amministrazione del Brescia Stefano Midolo al “Giornale di Brescia”.

Addio alle porte

Il patron delle rondinelle aveva più volte ribadito la sua volontà di chiudere anzitempo la sua avventura all’ombra del Rigamonti. Si profila anche un possibile titolo da riconsegnare nelle mani dell’amministrazione comunale locale. Spaventano le scadenze: serve ottemperare alle scadenze relative al pagamento degli stipendi (4 giugno) e all’iscrizione al prossimo campionato (6 giugno). La cifra supera i due milioni di euro.