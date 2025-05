Frosinone, la carica del tifo: sabato allenamento a porte aperte L'Arechi prepara il sold-out ma dalla Ciociaria si scaldano i motori

Se l’Arechi risponde con quota 23mila biglietti staccati e una febbre da capogiro a Salerno per la sfida d’andata di lunedì, anche il Frosinone si affida al calore della sua gente per caricare al meglio i playout salvezza. Nelle scorse ore, la Curva Nord ciociara ha fatto alzare i decibel della passione del tifo gialloblu con striscioni e locandine social in cui si chiede la partecipazione massiccia all’Arechi, primo atto di uno scontro che si preannuncia infuocato. Alle ore 12:00 partirà la corsa al biglietto, con il popolo ciociaro pronto a stringersi a doppio filo con la squadra. Il costo dei tagliandi è di 14 euro più commissioni di servizio. La vendita nel settore ospiti è vietata ai soli residenti a Salerno e provincia. La prevendita per il settore ospiti terminerà domenica 18 maggio alle ore 19:00.

Allenamento a porte aperte

Alla volontà del tifo si lega anche la mano tesa della società del patron Stirpe. Domani è in programma un allenamento a porte aperte per permettere alla squadra ciociara di poter fare il carico di entusiasmo prima di mettersi in viaggio verso Salerno. Per Bianco c’è da fare i conti con la condizione non perfetta di Marchizza, convocato per la sfida con il Sassuolo ma reduce da un infortunio e quindi in tribuna. Scaldano i motori i due Oyono sulle fasce in caso di conferma del 3-5-2.