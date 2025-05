Salernitana-Frosinone, nuove scorte di biglietti in vendita: le info Nuovo piano traffico dal Comune di Salerno per lunedì

Nuove scorte di biglietti in vendita. Salernitana-Frosinone viaggia verso il sold-out. Alle ore 16:00 terminerà il diritto di prelazione per gli abbonati al simbolico costo di 1 euro. Si comunica che i posti eventualmente non acquistati dai possessori di abbonamento, insieme ad altri biglietti eventualmente ancora a disposizione, saranno rimessi in vendita a partire dalle 17:00. Si punta dunque a raggiungere il tutto esaurito, anche alla luce della risposta importante arrivata da Frosinone.

La gestione dell’ordine pubblico

Piano traffico molto articolato, quello stilato dal Comune di Salerno. In particolare, per il Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo - Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) - Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende - Via Dei Carrari - Via Prudenza - Via Fangarielli - Viale Pastore - Viale Giacumbi - Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite - Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”– Area antistante Novotel, queste le impostazioni indicate nell’ordinanza:

a)- a far tempo dalle ore 8.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti;

b)- a far tempo dalle ore 16.30 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti. Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo - Sovrappasso Via dei Carrari – Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi a far tempo dalle ore 16.30 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti;

dalle ore 16.30 alle ore 20.30 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente (centro città) – oriente (periferia) sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone).

Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente (centro città), giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

Dalle ore 16.30 alle ore 20.30 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra.

Dalle ore 16.30 alle ore 20.30 è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente (periferia), giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Dalle ore 21.50 fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente (periferia), giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.

Dalle ore 21.50 fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, per i veicoli in sosta e transitanti sulla Via Leucosia e Via Generale Clark con direzione oriente (periferia), dovranno proseguire esclusivamente in direzione occidente (centro città).

Dalle ore 21.50 fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, il tratto di Via Salvatore Allende compreso tra Via Matteo Schiavone e la rotatoria Novotel è percorribile su entrambe le semicarreggiate, per tutte e quattro le corsie veicolari esclusivamente in direzione centro; in corrispondenza della rotatoria i veicoli provenienti da Via S. Allende possono proseguire in direzione Via Generale Clark anche imboccando la corsia lato mare.

Dalle ore 21.50 fino all’avvenuto deflusso della tifoseria,per i veicoli in sosta nel complessoPorta di Mare di Via Gen. Clark è fatto obbligo di svolta a destra con immissione sulla Via Gen. Clark con esclusiva direzione di marcia periferia – centro.