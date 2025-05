Frosinone-Salernitana, forti limitazioni per la trasferta: i dettagli Misure restrittive dall'Osservatorio per la sfida dello Stirpe

Una nota ufficiale per il via alla prevendita per la gara di ritorno dei playout. Per Frosinone-Salernitana sono previste forti limitazioni per la tifoseria granata. Lo annuncia il club ciociaro in una nota ufficiale pubblicata sui propri canali ufficiali. In seguito a quanto disposto dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive in data 15 maggio 2025 con determina n.23, la vendita dei tagliandi per residenti nella Provincia di Salerno per il solo settore ospiti, a loro esclusivamente dedicato, con obbligo di tessera per i residenti negli altri comuni.

Al momento anche vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio è oggetto di limitazioni, con acquisto consentito solo per i soli residenti nella Provincia di Frosinone, ovvero sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Frosinone Calcio”, sottoscritta in data antecedente al 1° maggio 2025, da effettuarsi presso le ricevitorie abilitate.

?La vendita inizierà con una prima parte riservata agli abbonati che si chiuderà giovedì 22. Da venerdì 23 invece la vendita libera. Di seguito i prezzi:

TRIBUNA AUTORITÀ: Non in vendita

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 50,00 – Ridotto € 35,00 – Bambino € 5,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 40,00 – Ridotto € 20,00 – Bambino € 5,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 20,00 – Ridotto € 10,00 – Bambino € 5,00

TRIBUNA EST: Intero € 10,00 – Ridotto € 5,00

CURVA NORD: Intero € 5,00

CURVA SUD: Intero € 5,00