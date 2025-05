"Un maxischermo al Vestuti per Frosinone-Salernitana", la richiesta del Ccsc L'iniziativa per permettere ai tifosi di vivere insieme la sfida dello Stirpe

Una nota stampa per sottolineare la richiesta di un maxi-schermo in piazza per Frosinone-Salernitana per permettere a tutti tifosi che resteranno in città di poter tifare insieme. Con un comunicato ufficiale, il Centro Coordinamento Salernitana Clubs annuncia che "è stata inviata questa mattina la Pec al servizio protocollo del Comune di Salerno l’istanza a firma del Centro Coordinamento Salernitana Clubs. I tifosi organizzati di Salerno chiedono in buona sostanza di poter non essere esclusi dall’importante e fondamentale gara di ritorno del playout tra Frosinone e Salernitana, visto l’esiguo numero di biglietti che verrà messo a disposizione e che consentirà solo a circa mille di poter accompagnare la Bersagliera nella delicata gara di ritorno prevista per il 26 maggio p.v. Il presidente del CCSC Riccardo Santoro e il Direttivo al completo chiedono all’amministrazione comunale uno sforzo per allestire il maxischermo in un luogo idoneo dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico, come potrebbero essere piazza della Concordia o piazza Casalbore nei pressi dello stadio Donato Vestuti.

"Ora serve calma e concentrazione"

La nota del Ccsc si chiude anche con una richiesta all'intera tifoseria, ribadendo l'importanza di otto giorni che possono essere determinanti per il presente e per il futuro del club. "Nel contempo, il Centro Coordinamento Salernitana Clubs esorta tutto l’ambiente granata a mantenere un atteggiamento di calma e di assoluta concentrazione rispetto al doppio appuntamento del playout contro i ciociari, mettendo da parte ogni polemica o discussione circa l’andamento di questo campionato al fine di convogliare tutte le energie possibili unicamente nella direzione della tanto auspicata salvezza".