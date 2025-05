Salernitana, l'ex Sabatini: "Playout vitali, la piazza non merita la C" Il dirigente parla dello spareggio con il Frosinone: "Sana disperazione sportiva per la salvezza"

Walter Sabatini tifa Salernitana. Lo storico dirigente, ex dg della Bersagliera, incrocia le dita e spinge la squadra di Pasquale Marino. Sui social aveva commentato con un simbolico “magia pura” la notizia dell’Arechi da sold-out per il primo atto del playout con il Frosinone. “E’ insopportabile l’idea che una tifoseria straordinaria, legata indissolubilmente e orgogliosamente alla maglia granata, rischi la serie C – spiega a “La Città di Salerno” -. Farò il tifo per loro perché salvare questa categoria ha un valore inestimabile”.

L’ex direttore della Salernitana ha visto spezzoni della gara con il Cittadella, commentandola con alcuni tifosi granata. Ora lo sguardo è proiettato alla sfida con il Frosinone: “I calciatori di Marino devono entrare in campo sapendo che ora ci sono da disputare due partite di fede più che della vita. Adesso serve mettere in campo tutto quello che si ha e soprattutto quella che la tifoseria ha saputo e saprà trasmettere. Con il Cittadella ho visto alcuni spezzoni e ho sperato nei playout. Ora occorre mettere in campo l’etica ma anche la sana disperazione sportiva per raggiungere questa salvezza. I segnali arrivati dal campo sono più che incoraggianti. Il Frosinone è squadra ostica, molto brava a colpire e a far male con le sue individualità offensive ma questo è il momento di centrare l’obiettivo. Ora è il momento di non mollare”.