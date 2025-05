Salernitana, concentrazione massima: squadra in ritiro già in serata Il club ha comunicato l'anticipo del raduno pre-partita

Ritiro anticipato. La tensione del momento si fa sentire. La Salernitana cerca unione, compattezza, decide di vivere insieme la lunga attesa verso la sfida d’andata per la sfida dell’Arechi con il Frosinone di lunedì sera. Per questo motivo, come comunicato dal club, la squadra ha deciso di iniziare il ritiro prepartita già in giornata dopo la penultima seduta pre-Frosinone disputata questa mattina all’Arechi. Appuntamento in serata in un hotel cittadino, con la squadra che cenerà insieme e poi domani effettuerà la seduta di rifinitura al Centro Sportivo Mary Rosy.

Le possibili scelte

Dal campo continuano i dubbi di formazione in attacco. Simy resta in vantaggio su Cerri mentre Tongya e Caligara devono duellare rispettivamente con Verde e Soriano. Possibile però la riconferma in toto dell’undici che ha superato martedì scorso il Cittadella. Restano da valutare le condizioni di Stojanovic e Zuccon: per entrambi si scioglieranno le riserve nella giornata di domani.