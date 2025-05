Frosinone, la squadra abbracciata dalla sua gente: "A Salerno lottate per noi" I ciociari suonano la carica per la trasferta dell'Arechi

“Combattete per noi”. Grande entusiasmo allo stadio Stirpe per l’allenamento aperto al pubblico voluto dal Frosinone per caricarsi in vista della sfida di lunedì con la Salernitana, primo atto del playout salvezza. La Curva Nord ciociara ha voluto far sentire il proprio calore alla squadra con un lungo discorso a calciatori e mister: “Ci ritroviamo in questa situazione ma noi sugli spalti e loro in campo dobbiamo metterci anima e cuore. Bisogna viaggiare tutti insieme nella stessa direzione. Frosinone vuol dire famiglia, adesso dobbiamo vivere due battaglie ma in campo dovete metterci tutto quello che avete, ci vuole coraggio, dovete spaccare tutto. Noi siamo ciociari e ci dobbiamo salvare tutto insieme. Lunedì non sarete soli”. Infine è stato srotolato uno striscione: “Per chi vi ha seguito in tutto lo stivale, a Salerno undici ciociari: vietato mollare”.

Passando al campo, mister Bianco deve fare i conti con diverse defezioni: non recupera Marchizza, il capitano è ancora out e non ci sarà all’Arechi. Fuori anche Kalaj, Szyminski, Darboe, Koutsoupias, Tsadjout. Si va verso la conferma del 3-5-2 con Lucioni ancora a guidare il pacchetto arretrato con Bettella e Monterisi ai suoi lati. Davanti Ambrosino e Partipilo appaiono in vantaggio sulla concorrenza.