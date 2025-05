Salernitana, idea apertura straordinaria Curva Nord per i tifosi granata Il club vorrebbe destinare uno spicchio del settore inferiore ai cuori della Bersagliera

Una manciata di biglietti disponibili. Salernitana-Frosinone scrive un nuovo record. Sono 27350 i tagliandi fin qui staccati per la sfida di domani sera, primo atto all’Arechi del playout per non sprofondare in serie C. Un Principe degli Stadi gremito in ogni ordine di pubblico, non ancora da sold-out perché il dato ospite si attesta sulle 800 presenze.

Alle ore 19:00 si chiuderà la corsa ai tagliandi per i tifosi del Frosinone. Se il dato dovesse attestarsi su queste cifre, la Salernitana riallaccerà i contatti con Questura e Prefettura per valutare la possibilità di aprire l’altro spicchio del settore inferiore della Curva Nord e destinarlo ai tifosi di casa. I tempi strettissimi, legati al gong della prevendita per il settore ospiti, e la questione ordine pubblico gli ostacoli da superare. La proposta del club però resta sul tavolo, segnale della volontà di poter accontentare altri tifosi rimasti al momento sprovvisti di biglietto. Tutto però possibile solo in nome della massima sicurezza e senza intaccare alcun equilibrio.