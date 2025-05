Salernitana, riunione in corso: il club prepara un ricorso La volontà del club è quella di disputare il playout con il Frosinone

La volontà della Salernitana è giocare subito, confermare il playout con il Frosinone determinato dal campo. In questi minuti è in corso un summit tra la dirigenza e i legali della Salernitana per valutare tutti gli aspetti della possibile penalizzazione del Brescia che ha praticamente rovesciato il campionato di serie B. La decisione della lega di rinviare i playout ha praticamente colto di sorpresa il club granata che fatica a trattenere la propria indignazione.

Sul tavolo la possibilità di un ricorso per ripristinare i playout con il Frosinone. La volontà della Salernitana è chiara: rispettare ciò che è scritto nel regolamento del Coni in materia di giustizia sportiva, ovvero rendere effettiva la possibile penalizzazione del Brescia solo dopo aver affrontato tutti i gradi di giudizio. L’esempio è quello del Palermo nel 2019, con il playout tra Venezia e Salernitana che venne disputato nonostante i primi due gradi di giudizio avessero già deciso per la retrocessione diretta in C dei rosanero. La Salernitana punta a disputare i playout con il Frosinone in attesa del verdetto sulla penalizzazione del Brescia. Con un effettivo -4 che salverebbe anche chi perderebbe il doppio confronto condannando i lombardi, la Sampdoria, il Cittadella e il Cosenza alla serie C.